Бесконтрольное употребление куриных яиц может вызвать проблемы с желудком, особенно после поста. Об этом рассказала диетолог Екатерина Александрова в комментарии телеканалу «Звезда» 26 апреля

Синоптики назвали украинский регион, где на Пасху не стоит ждать теплую погоду © CC0, Pixabay

Однако, если человек придерживался поста, ему стоит быть осторожнее и не перебарщивать с угощениями на Пасху.

«У реально постящихся людей большое количество одновременно съеденных яиц может вызвать негативную реакцию организма, так как они имеют выраженный желчегонный эффект. У тех, кто не постился, проблем быть не должно», — добавила диетолог.

Она отметила, что после пасхальных праздников, как правило, в больницах растет число пациентов с желчными коликами.

При этом диетолог Лариса Буткова порекомендовала ограничиться употреблением трех яиц в день. Также она указала, что стоит разнообразить праздничное меню на Пасху овощами и зеленью.

Что касается кулича, это лакомство диетологи также призвали есть в умеренном количестве — не более 100-150 г в день.