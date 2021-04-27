Диетолог порекомендовала за один прием пищи съедать не более двух яиц. При этом в течение дня можно употреблять яйца 2-3 раза.
Однако, если человек придерживался поста, ему стоит быть осторожнее и не перебарщивать с угощениями на Пасху.
«У реально постящихся людей большое количество одновременно съеденных яиц может вызвать негативную реакцию организма, так как они имеют выраженный желчегонный эффект. У тех, кто не постился, проблем быть не должно», — добавила диетолог.
Она отметила, что после пасхальных праздников, как правило, в больницах растет число пациентов с желчными коликами.
При этом диетолог Лариса Буткова порекомендовала ограничиться употреблением трех яиц в день. Также она указала, что стоит разнообразить праздничное меню на Пасху овощами и зеленью.
Что касается кулича, это лакомство диетологи также призвали есть в умеренном количестве — не более 100-150 г в день.