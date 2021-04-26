Парламентская фракция «Слуга народа» начала сбор подписей под представлением о назначении на должность министра энергетики Германа Галущенко, вице-президента НАЭК «Энергоатом», об этом сообщило интернет-издание Цензор.нет 26 апреля

Атомный ренессанс в Европе. АЭС на сегодня самый надежный способ получения энергии © enriquelopezgarre/Pixabay

Арахамия также отметил, что кандидатуру Галущенко предложил рассмотреть Офис президента Зеленского.

«Он был неоднократно участником рабочих совещаний по ситуации в энергетике и зарекомендовал себя как профессиональный человек», — сказал политик.

Голосование за кандидатуру Галущенко может состояться уже в четверг. До этого ему предстоят встречи с остальными фракциями и руководством Верховной Рады.