Сбор подписей является первым шагом в процедуре выдвижения кандидата. В настоящий момент исполняющим обязанности министра энергетики является Юрий Витренко, чье выдвижение, по словам главы фракции Давида Арахамии, сопровождалось процедурными ошибками.
Арахамия также отметил, что кандидатуру Галущенко предложил рассмотреть Офис президента Зеленского.
«Он был неоднократно участником рабочих совещаний по ситуации в энергетике и зарекомендовал себя как профессиональный человек», — сказал политик.
Голосование за кандидатуру Галущенко может состояться уже в четверг. До этого ему предстоят встречи с остальными фракциями и руководством Верховной Рады.