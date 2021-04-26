«Полицейские устанавливают обстоятельства гибели четырех человек в Белгород-Днестровском районе. Тела трех мужчин и женщины обнаружили сегодня в заброшенном колодце возле одного из сел. Личности жертв установлены — все они местные жители в возрасте от 23 до 35 лет», — говорится в сообщении.
В то же время, по данным главы Плахтиевской объединенной территориальной общины Ивана Лыхо, только двое из погибших — местные жители.
«Я сейчас нахожусь на месте этого события. По первоначальным признакам, то, что я вижу, следов насильственной смерти на трупах нет. Я считаю, что каким-то образом люди упали в этот заброшенный колодец. Двое из них местные, двое — нет», — рассказал он изданию «Сегодня».
В «Цензор.нет» уже называют имена двоих погибших — это супруги Бондаренко (1986, 1988 г. р.).