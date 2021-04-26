Украинские правоохранители обнаружили в заброшенном колодце в Одесской области тела трех мужчин и женщины. Об этом 25 апреля сообщила пресс-служба областного управления Нацполиции

В Киеве найден труп женщины с полицейским удостоверением © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк сообщении.

В то же время, по данным главы Плахтиевской объединенной территориальной общины Ивана Лыхо, только двое из погибших — местные жители.

«Я сейчас нахожусь на месте этого события. По первоначальным признакам, то, что я вижу, следов насильственной смерти на трупах нет. Я считаю, что каким-то образом люди упали в этот заброшенный колодец. Двое из них местные, двое — нет», — рассказал он изданию «Сегодня».

В «Цензор.нет» уже называют имена двоих погибших — это супруги Бондаренко (1986, 1988 г. р.).