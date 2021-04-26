Показания дали юрист Юрий Зянкович, политолог Александр Федута и лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев.
«Я признаю себя виновным в участии в заговоре», — сказал Федута.
В середине месяца президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на него и его детей планировалось покушение, которое было одобрено властями США. ФСБ подтвердила информацию о покушении и попытке госпереворота в Белоруссии. В России были задержаны граждане республики Федута и Зянкович, у которого также есть американский паспорт.