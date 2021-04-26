Белорусский гостелеканал ОНТ 25 апреля опубликовал кадры, на которых предполагаемые фигуранты дела о подготовке военного переворота и покушения на президента Александра Лукашенко признают свою вину

«Это мы видели давно уже»: Лукашенко о сценариях покушения на него © POOL | POOL | Перейти в фотобанк Юрий Зянкович, политолог Александр Федута и лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев.

«Я признаю себя виновным в участии в заговоре», — сказал Федута.

В середине месяца президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на него и его детей планировалось покушение, которое было одобрено властями США. ФСБ подтвердила информацию о покушении и попытке госпереворота в Белоруссии. В России были задержаны граждане республики Федута и Зянкович, у которого также есть американский паспорт.