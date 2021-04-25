В ходе расследования дела со взрывами в чешском Врбетице в 2014 году было установлено, что вооружение на складах, где произошли взрывы, принадлежало болгарскому бизнесмену. Об этом президент Чехии Милош Земан сообщил в чрезвычайном обращении 25 апреля, которое транслировали телеканалы TV Prima и CNN Prima News

Болгарский бизнесмен во Врбетице признал поставки оружия на Украину - NYT © Facebook, Операція об'єднаних сил Эмилиан Гебрев в направленном изданию электронном сообщении признал, что поставлял вооружение на Украину в разгар конфликта на востоке страны в 2014 году, а также подтвердил, что хранил боеприпасы на складах в чешском Врбетице.

«Вооружение [со складов во Врбетице] должно было поступить в Болгарию. Существуют договоры купли-продажи, этот бизнесмен выплатил аванс. "Болгарский след" можно считать доказанным», — заявил Земан.

Ранее премьер Чехии Андрей Бабиш сказал, что власти страны подозревают спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными. Тем не менее из Чехии были высланы 18 российских дипломатов, на что Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.

Глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, и, не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава посольства РФ, дав срок до конца мая.

В общей сложности, по данным МИД РФ, к 31 мая численность российского посольства в Праге сократится на 35 дипломатов, 46 работников административно-технического персонала, а численность посольства Чехии в Москве — на 16 дипломатов, 4 административно-технических и 91 принятого на месте сотрудника.