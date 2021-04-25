Практически две трети украинских пенсионеров получают от государства выплаты до 3 тысячи гривен (8 тыс. руб.) в месяц из-за «позорной пенсии». Об этом министр социальной политики Украины Марина Лазебная заявила в эфире «24 канала» 24 апреля

Омбудсмен бьет тревогу: на Украине пенсионеры живут за чертой гуманитарной бедности © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк подчеркнула она.

По словам Лазебной, в 2003 году в законе было прописано, что на Украине должна действовать сбалансированная солидарная трехуровневая система (обязательно накопительная), но «за эти 16 лет не сделали». Она отметила, что это «упущенные возможности».

Министр убеждена, что после запуска накопительной пенсионной системы на Украине пенсии увеличатся до 7 тысяч гривен (18,8 тыс. руб.). По ее словам, данная модель была представлена президенту Украины Владимиру Зеленскому, однако, чтобы реализовать ее, надо навести порядок в солидарной системе.

Ранее омбудсмен Людмила Денисова заявила, что на Украине 77% пенсионеров живут за чертой гуманитарной бедности.