«Возникает вопрос к экономическому блоку правительства: какими механизмами наполнять Пенсионный фонд? Пенсионеры не могут находиться на соответствующем уровне. Мы знаем всю ситуацию: 60% пенсионеров получают до 3 тысяч гривен, 1,8% — до 2 тысяч (5,4 тыс. руб. — ред.). Надо эти 1,8% перевести за эту позорную границу в 2 тысячи гривен и повышать им пенсию. Есть много проблем в солидарной системе», — подчеркнула она.
По словам Лазебной, в 2003 году в законе было прописано, что на Украине должна действовать сбалансированная солидарная трехуровневая система (обязательно накопительная), но «за эти 16 лет не сделали». Она отметила, что это «упущенные возможности».
Министр убеждена, что после запуска накопительной пенсионной системы на Украине пенсии увеличатся до 7 тысяч гривен (18,8 тыс. руб.). По ее словам, данная модель была представлена президенту Украины Владимиру Зеленскому, однако, чтобы реализовать ее, надо навести порядок в солидарной системе.
Ранее омбудсмен Людмила Денисова заявила, что на Украине 77% пенсионеров живут за чертой гуманитарной бедности.