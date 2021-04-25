Чешские власти хотят выслужиться перед США, поэтому провоцируют обострение отношений с Москвой, сказал член центрального совета партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», писатель Николай Стариков в интервью Украина.ру

Власти Чехии 17 апреля обвинили Россию во взрыве, произошедшем в 2014 году на военном складе в чешской деревне Врбетице, и выслали 18 сотрудников посольства РФ. В ответ РФ выслала 20 чешских дипломатов.

«Почему сейчас? Выслужиться хотят перед американцами», — подчеркнул стариков.

Дела Авакова минувших дней рассорили Россию и Чехию по указке Байдена © Facebook/Арсен Аваков Джо Байдена, ввода антироссийских санкций и высылки российских дипломатов из США ответ России был весьма жестким.

США уже не могли продолжить высылать российских дипломатов, поскольку получили бы симметричный ответ, считает Стариков.

«Поэтому дальше вызывают: "Кто у нас в Европе? Слушайте, надо, чтобы вы тоже поддержали нас! Вышлите российских дипломатов, желательно побольше, кто там есть? У кого есть хоть какая-то причина? Нет причины? Ну, придумайте ее! О, Чехия, у вас склады семь лет назад взорвались, ну, скажите, что это русские. А кто русские? А мы только двух знаем русских, значит, они!"», — пояснил Стариков, отметив, что не видит иной логики в действиях властей Чехии.

Интервью Старикова можно прочитать на нашем сайте.