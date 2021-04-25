Власти Чехии 17 апреля обвинили Россию во взрыве, произошедшем в 2014 году на военном складе в чешской деревне Врбетице, и выслали 18 сотрудников посольства РФ. В ответ РФ выслала 20 чешских дипломатов.
«Почему сейчас? Выслужиться хотят перед американцами», — подчеркнул стариков.
Он напомнил, что после скандального выступления президента США Джо Байдена, ввода антироссийских санкций и высылки российских дипломатов из США ответ России был весьма жестким.
США уже не могли продолжить высылать российских дипломатов, поскольку получили бы симметричный ответ, считает Стариков.
«Поэтому дальше вызывают: "Кто у нас в Европе? Слушайте, надо, чтобы вы тоже поддержали нас! Вышлите российских дипломатов, желательно побольше, кто там есть? У кого есть хоть какая-то причина? Нет причины? Ну, придумайте ее! О, Чехия, у вас склады семь лет назад взорвались, ну, скажите, что это русские. А кто русские? А мы только двух знаем русских, значит, они!"», — пояснил Стариков, отметив, что не видит иной логики в действиях властей Чехии.
Интервью Старикова можно прочитать на нашем сайте.