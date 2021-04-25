В ДНК детей, чьи родители были подвержены облучению после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, не обнаружено избыточных новообразованных мутаций. Данные исследования ученых на днях были опубликованы в журнале Science

Радиационное излучение оказывает мутирующее действие на ДНК, из-за чего люди, подвергшиеся облучению, часто страдают от онкологических и других заболеваний, связанных с разрывами цепочки ДНК.

Задачей группы ученых из США, России, Украины и Японии было выяснить, превышает ли количество новообразованных мутаций в клетках зародышевой линии детей родителей, подвергшихся облучению, их число в среднем по популяции.

В ходе исследования были изучены геномы 130 детей из семей ликвидаторов Чернобыльской аварии и технических работников АЭС. Дети были зачаты и родились в 1987-2002 годах.

«Наши исследования не подтверждают трансгенерационный эффект ионизирующего излучения на ДНК зародышевой линии человека», — рассказали ученые.

Таким образом, исследователи пришли к выводу, что повреждения ДНК, возникшие под воздействием радиационного облучения, по наследству не передаются.

Авария на ЧАЭС произошла в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года. Во время проектного испытания турбогенератора № 8 на четвертом энергоблоке произошел гидротермический взрыв, который полностью разрушил реактор. Возник пожар и выброс в окружающую среду радиоактивных веществ. Общее количество ликвидаторов последствий аварии составило около 600 000 человек.