Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что очистит страну от олигархов.
«Ненадежная работа Запорожской ТЭС усиливает угрозу операционной безопасности Объединенной энергетической системы Украины и нарушает безопасность поставок электроэнергии», — подчеркнул Андрущенко.
Замглавы СБУ утверждает, что Запорожская ТЭС нарушает законы, регулирующие производство электричества.
Кроме того, в последние 12 лет данная станция четырежды отключала энергоблоки из-за аварий, полностью или частично прекращая производство энергии.
В частности, в феврале 2021 года жители Энергодара и Днепрорудного в Запорожской области оставались без электроэнергии и поставки воды на два часа, уточнил Андрущенко.
По итогам проверки на электростанции были выявлены нарушения, влияющие на надежность ее работы.
Среди них устаревшее оборудование, спроектированная с ошибками схема электрических соединений с подстанцией Запорожьеоблэнерго и нарушения правил технической эксплуатации при запуске энергоблока после капитального ремонта.
С тех пор указанные недостатки так и не были исправлены, констатировали в СБУ.
Андрущенко рекомендует Кабмину передать Министерству энергетики в разработку программу по модернизации и реконструкции Запорожской ТЭС, чтобы не допустить дестабилизации энергосистемы страны и причинения вреда критически важным объектам инфраструктуры.
Запорожская ТЭC — мощнейшая украинская тепловая электростанция мощностью 3650 МВт. Заявление СБУ может означать передачу в недалеком будущем данной ТЭС под контроль правительства, то есть не исключена национализация одного из ключевых активов Ахметова.
Очевидно, что на такой шаг Зеленский может пойти только при поддержке властей США, которым украинские олигархи давно мешают.