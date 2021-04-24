Юморист Максим Галкин поделился в своем Instagram роликом, в котором их с Пугачевой сын Гарри Галкин удивляет звездных родителей своими талантами

Стойкий запах зависти: соседи Пугачевой и Галкина обвинили звезд в порче деревенской дороги © Максим Галкин/Инстаграм Гарри Галкин притаился во дворе замка родителей. Мальчик нарядился в одежду, которая ему велика, и замаскировался под некое существо.

«Это что за гриф тут?», «Что это за маленькая лягушоночка такая?» — заинтересовались Галкин и Пугачева.

Тут ребенок выпрыгнул с громким криком и напугал и развеселил родителей.

Затем Галкин предложил сыну спеть песню артиста Niletto Любимка. Гарри, пританцовывая, весело исполнил первые строчки хита. В своем небрежном образе со странной шапочкой он действительно похож на певца Niletto (Данилу Прыткова).

К семье присоединилась дочь Галкиных Лиза, и все засобирались домой.