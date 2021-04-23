Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил недоверие заявлению министра обороны России Сергея Шойгу об отводе российский войск от украинских границ и потребовал объяснить настоящую причину их стягивания, сообщила пресс-служба МИД Украины 23 апреля

Кулеба также подчеркнул, что само заявление министра обороны России является позитивным и поможет ослабить напряженность на Украине, однако оно не помогает остановить эскалацию в Донбассе и завершить конфликт.

Шойгу дал приказ завершить учения на юге и западе России © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Также Кулеба призвал западных «друзей» не терять бдительность в отношении РФ.

Ранее Сергей Шойгу прибыл в Крым на основной этап учений войск Южного военного округа (ЮВО) и ВДВ. Эти учения проводятся в результате внезапной проверки боеготовности.

Министр обороны осмотрел боевую технику и проконтролировал готовность сухопутной и морской группировок.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что Украина использует в Донбассе оружие, запрещенное Минскими соглашениями, и провоцирует эскалацию конфликта.

Захарова также подчеркнула, что Киев продолжает стягивать технику и войска в Донбасс. По словам представителя МИД России, одним из тревожных сигналов стал перевод СБУ в режим повышенной боевой готовности.

С конца февраля в Донбассе началось обострение военного конфликта, несмотря на договоренности о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки.