Поступок Леонида Кравчука предопределил катастрофу, которая привела к развалу СССР. Об этом сказал Виктор Мироненко, бывший первым секретарем ЦК ВЛКСМ при Горбачеве. Интервью с ним Lenta.ru опубликовала 23 апреля

Что происходит с Украиной и кто виноват? Мнения экспертов © AP, Efrem Lukatsky

По словам Мироненко, вина за то, что этот договор не был подписан, лежит на российских и украинских политиках.

Во время встречи с Горбачевым в Крыму Кравчук заявил ему, что не планирует подписывать союзный договор до осени, поскольку у него есть соответствующее решение Верховного совета.

«То есть к тому моменту сговор между Ельциным и Кравчуком уже состоялся, Горбачев это понял. Фактически этот поступок Кравчука предопределил катастрофу, которая произошла в конце 1991 года», — сказал Мироненко.

Экс-политик отметил, что он согласен с президентом РФ Владимиром Путиным в том, что распад СССР был катастрофой, только он назвал бы его колоссальной политической глупостью.