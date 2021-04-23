В 1991 году был подготовлен к подписанию договор о создании Союза Советских Суверенных Республик, призванный отбросить основные недостатки СССР и сохранить объединение стран из его состава.
По словам Мироненко, вина за то, что этот договор не был подписан, лежит на российских и украинских политиках.
Во время встречи с Горбачевым в Крыму Кравчук заявил ему, что не планирует подписывать союзный договор до осени, поскольку у него есть соответствующее решение Верховного совета.
«То есть к тому моменту сговор между Ельциным и Кравчуком уже состоялся, Горбачев это понял. Фактически этот поступок Кравчука предопределил катастрофу, которая произошла в конце 1991 года», — сказал Мироненко.
Экс-политик отметил, что он согласен с президентом РФ Владимиром Путиным в том, что распад СССР был катастрофой, только он назвал бы его колоссальной политической глупостью.