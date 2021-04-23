«Можем ли (привлечь Медведчука — ред.)? Да, можем. Вижу ли я перспективу? Да, вижу. Работают ли правоохранительные органы? Да, работают. Следствие продолжается, и оно идет слаженно и системно. Когда мы выйдем на процессуальный документ, подписанный генпрокурором Венедиктовой? Дату я вам назвать не могу», — заявила Венедиктова.
По ее словам, на данный момент следствие ведет кропотливое досудебное расследование.
СНБО Украины 19 февраля принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попал Медведчук и его жена Оксана Марченко. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие соответствующее решение СНБО. Медведчук 16 марта обжаловал в Верховном суде указ президента.