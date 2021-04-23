Председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука могут привлечь к уголовной ответственности за предполагаемую контрабанду нефтепродуктами. Об этом 22 апреля заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в эфире «1+1»

Медведчук объяснил демографическую катастрофу на Украине © РИА Новости, Дмитрий Астахов | Перейти в фотобанк

По ее словам, на данный момент следствие ведет кропотливое досудебное расследование.

СНБО Украины 19 февраля принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попал Медведчук и его жена Оксана Марченко. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие соответствующее решение СНБО. Медведчук 16 марта обжаловал в Верховном суде указ президента.