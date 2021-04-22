В ходе антитеррористических операций Служба безопасности Украины (СБУ) на контролируемой Киевом территории Донецкой области «разоблачила» десять ополченцев, а также нашла спрятанные мины, сообщила пресс-служба СБУ 22 апреля

«СБУ во время профилактических контрдиверсионных мероприятий в Волновахском районе Донецкой области обнаружила тайник с минами и разоблачила десять участников незаконных вооруженных формирований», — говорится в сообщении.

В ДНР погибли два человека из-за обстрелов ВСУ © REUTERS, Anastasia Vlasova

В мае 2014 года состоялся референдум в ходе которого была провозглашена самостоятельность Донецкой и Луганской Народных Республик. После этого украинская вооружённая группировка начала проводить авиационные и артиллерийские обстрелы по территориям республик и заявлять о «российской агрессии».