«СБУ во время профилактических контрдиверсионных мероприятий в Волновахском районе Донецкой области обнаружила тайник с минами и разоблачила десять участников незаконных вооруженных формирований», — говорится в сообщении.
Также в СБУ заявили, что нашли организаторов референдума о провозглашении Народных Республик и тайник с четырьмя минами общим весом 40 килограммов. На Украине уверены, что ополченец, у которого это обнаружили, планировал использовать взрывчатку для диверсий.
В мае 2014 года состоялся референдум в ходе которого была провозглашена самостоятельность Донецкой и Луганской Народных Республик. После этого украинская вооружённая группировка начала проводить авиационные и артиллерийские обстрелы по территориям республик и заявлять о «российской агрессии».