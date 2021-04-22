Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе гражданина России, который передавал военной разведке Украины секретные сведения о Черноморском флоте. Об этом пресс-служба ФСБ сообщает 22 апреля

Житель Барнаула должен был взорвать мечеть по заданию украинских националистов — ФСБ © Пресс-служба ФСБ РФ | Пресс-служба ФСБ РФ | Перейти в фотобанк данным спецслужбы, задержанный целенаправленно собирал и передавал данные о деятельности Черноморского флота в Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Согласно выводам следствия, переданные россиянином данные составляют государственную тайну, их утечка в спецслужбы других стран грозит обороноспособности России.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным в статье 275 УК России (государственная измена). Ведутся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Ранее из России был выслан сотрудник консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк. В ФСБ сообщили, что он пытался приобрести закрытые базы данных российских правоохранительных органов, содержащие персональные сведения о частных лицах.

В Киеве заявили, что расценивают задержание своего консула как враждебные действия со стороны РФ и готовят ответные меры в отношении российских дипломатов.