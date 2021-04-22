Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин 21 апреля в своем Twitter выразил опасения после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию и призвал украинцев «не расслабляться»

Политолог пояснил, почему Путин в своем послании говорил о Белоруссии, а не об Украине © POOL | POOL | Перейти в фотобанк

«Поэтому не расслабляемся, нам критически нужна готовность внутри страны и помощь извне», — написал бывший министр, не уточнив при этом, к чему именно следует «готовиться» украинцам.

Висновки зі звернення Путіна:

1) З нами він не рахуватиметься.

2) сам встановлюватиме червоні лінії.

3) діятиме асиметрично та жорстко.

Тому не розслабляємося, готовність всередині та допомога ззовні критично потрібні. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) April 21, 2021

В среду, 21 апреля, состоялось послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. В ходе выступления, которое длилось 78 минут, Путин, в частности, сравнил недругов России с отрицательными персонажами из книги о Маугли — тигром Шерханом и его приспешником шакалом Табаки.