Политолог пояснил, почему Путин в своем послании говорил о Белоруссии, а не об Украине
Политолог пояснил, почему Путин в своем послании говорил о Белоруссии, а не об Украине
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Климкин сделал выводы, что российский лидер «не будет с нами считаться; будет сам устанавливать красные линии; будет действовать асимметрично и жестко».

«Поэтому не расслабляемся, нам критически нужна готовность внутри страны и помощь извне», — написал бывший министр, не уточнив при этом, к чему именно следует «готовиться» украинцам.

В среду, 21 апреля, состоялось послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. В ходе выступления, которое длилось 78 минут, Путин, в частности, сравнил недругов России с отрицательными персонажами из книги о Маугли — тигром Шерханом и его приспешником шакалом Табаки.

 