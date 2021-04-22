Климкин сделал выводы, что российский лидер «не будет с нами считаться; будет сам устанавливать красные линии; будет действовать асимметрично и жестко».
«Поэтому не расслабляемся, нам критически нужна готовность внутри страны и помощь извне», — написал бывший министр, не уточнив при этом, к чему именно следует «готовиться» украинцам.
Висновки зі звернення Путіна:— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) April 21, 2021
1) З нами він не рахуватиметься.
2) сам встановлюватиме червоні лінії.
3) діятиме асиметрично та жорстко.
Тому не розслабляємося, готовність всередині та допомога ззовні критично потрібні.
В среду, 21 апреля, состоялось послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. В ходе выступления, которое длилось 78 минут, Путин, в частности, сравнил недругов России с отрицательными персонажами из книги о Маугли — тигром Шерханом и его приспешником шакалом Табаки.