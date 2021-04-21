Позиция министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр по «Северному потоку 2» состоит в регулировании подачи газа по трубопроводу, сказал представитель оборонного ведомства Германии. Его слова приводит РИА Новости 21 апреля

Ранее Крамп-Карренбауэр поставила под сомнение использование «Северного потока 2», заявив, что неизвестно, «будет ли проводиться газ» по газопроводу.

Представитель Минобороны ФРГ утверждает, что Крамп-Карренбауэр «сказала, что глубоко убеждена в том, что, даже если "Северный поток 2" будет продолжен, вопрос о транзите газа в конечном счете должен быть поставлен в зависимость от поведения России».

«Северный поток – 2»: Морские свиньи — союзники Байдена в борьбе с проектом, а Европа рассчитывает на поставки по новому маршруту уже осенью © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

«Северный поток 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против «Северного потока 2» активно выступают США, которые опасаются сближения России и ЕС на фоне совместной работы над этим стратегическим проектом.

Кроме того, Штаты хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским.

Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики, Польша и Украина.

На днях уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» неизбежно.