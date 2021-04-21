В нашем доме поселился замечательный сосед: полиция Украины бессильна перед любителем оргий в подъезде
В нашем доме поселился замечательный сосед: полиция Украины бессильна перед любителем оргий в подъезде
© Adam Sakuray / flickr
В этот раз жильцы дома заглянули к нему в гости вместе с полицейским и журналистами. На двери жилища 72-летнего Владимира — иконы и цитаты из Библии, по словам соседей, он считает себя батюшкой.

Кроме мусора, Владимир приносит домой голубей и заявляет, что исцеляет их от болезней.

Из квартиры наружу ползут черви и тараканы. Мужчина открыл дверь съемочной группе и с аппетитом съел одного из тараканов на камеру.

Соседи неоднократно обращались с жалобами в полицию. Также они предлагали свою помощь в вывозе мусора. Однако ничего не меняется.

Как отмечают юристы, насильно заставить собственника жилья вывезти мусор и следить за порядком невозможно.

Могло бы помочь только признание владельца квартиры недееспособным. Пока соседи могут претендовать только на выплату скандальным жильцом штрафа в размере от 51 грн (140 руб.).

 