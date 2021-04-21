В этот раз жильцы дома заглянули к нему в гости вместе с полицейским и журналистами. На двери жилища 72-летнего Владимира — иконы и цитаты из Библии, по словам соседей, он считает себя батюшкой.
Кроме мусора, Владимир приносит домой голубей и заявляет, что исцеляет их от болезней.
Из квартиры наружу ползут черви и тараканы. Мужчина открыл дверь съемочной группе и с аппетитом съел одного из тараканов на камеру.
Соседи неоднократно обращались с жалобами в полицию. Также они предлагали свою помощь в вывозе мусора. Однако ничего не меняется.
Как отмечают юристы, насильно заставить собственника жилья вывезти мусор и следить за порядком невозможно.
Могло бы помочь только признание владельца квартиры недееспособным. Пока соседи могут претендовать только на выплату скандальным жильцом штрафа в размере от 51 грн (140 руб.).