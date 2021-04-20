Во время выступления канцлера Германии Ангелы Меркель в ПАСЕ Гончаренко стал задавать ей провокационные вопросы, чем вынудил председателя ПАСЕ Хендрика Дамса заставить украинского депутата замолчать.
«Оскандалившийся сегодня Гончаренко вынудил коллег по политической группе в ПАСЕ краснеть из-за своего возмутительного поведения. Получил письмо от лидера консерваторов Йена Лиддел-Грейнджера, который извиняется за грубость украинского коллеги и его очередные выходки», — цитирует агентство Толстого.
Он напомнил, что «Гончаренко с присущей ему клоунадой и неумением вести себя в приличном обществе спросил, считает ли госпожа Меркель убийцей Владимира Путина».
На этом Гончаренко «не остановился, устроил перформанс с украинским флагом, после чего и был, наконец, изгнан из зала ассамблеи председателем», рассказал Толстой.
Он также процитировал извинения, которые передал ему в письме Лиддел-Грейнджер: «Мы безоговорочно извиняемся за грубость, с которой он выразил свое мнение, и не поддерживаем такое поведение».