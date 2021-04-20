Лидер консерваторов в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Йен Лиддел-Грейнджер который извинился перед главой российской делегации в ПАСЕ Петром Толстым за грубость украинского депутата Алексея Гончаренко во время выступления в ПАСЕ. Об этом сообщает РИА Новости 20 апреля

Во время выступления канцлера Германии Ангелы Меркель в ПАСЕ Гончаренко стал задавать ей провокационные вопросы, чем вынудил председателя ПАСЕ Хендрика Дамса заставить украинского депутата замолчать.

«Оскандалившийся сегодня Гончаренко вынудил коллег по политической группе в ПАСЕ краснеть из-за своего возмутительного поведения. Получил письмо от лидера консерваторов Йена Лиддел-Грейнджера, который извиняется за грубость украинского коллеги и его очередные выходки», — цитирует агентство Толстого.

Плачущий и ядовитый: Поклонская обрушилась на Гончаренко после скандала в ПАСЕ © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк Владимира Путина».

На этом Гончаренко «не остановился, устроил перформанс с украинским флагом, после чего и был, наконец, изгнан из зала ассамблеи председателем», рассказал Толстой.

Он также процитировал извинения, которые передал ему в письме Лиддел-Грейнджер: «Мы безоговорочно извиняемся за грубость, с которой он выразил свое мнение, и не поддерживаем такое поведение».