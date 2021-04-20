Интернет-платформа «Google Искусство и культура» добавила борщ в список десяти российских блюд, вошедших в историю

«История борща уходит в глубину столетий, но в ХХ веке этот простой и сытный суп стал основным блюдом в меню кафе от Хабаровска до Бреста. По традиционному рецепту борщ варят с борщевиком! Со временем его заменили другими ингредиентами, а название "борщ" стало собирательным для супов с кислым вкусом», — говорится в статье Google.

Украинка купила сосиски с «посланием» внутри — фото © СС0, pixabay

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: УКРАИНСКИЙ ПОВАР ПРИЗВАЛ ДЕКОММУНИЗИРОВАТЬ КУХНЮ.

Дискуссии о принадлежности борща в последнее время только набирают обороты. Причина тому — активная работа украинских властей по декоммунизации, когда что-то в стране запрещается как советское или российское, а значит — вражеское, остальное признают истинно украинским и борются за права.

Таким образом, к исконно украинским в стране причислили, например, писателя Тараса Шевченко и борщ. Права на последний украинцы даже официально заявили в ЮНЕСКО, требуя признать блюдо своим национальным.

Не отстают от борьбы и простые граждане, которые отстаивают свои права на суп со свеклой у всех, кто, на их взгляд, их попирает. Так, за пост о русском борще недавно досталось телеведущему Андрею Бочарову и даже бывшей американской порноактрисе Саше Грей.