По его словам, бездействие в кулинарной сфере недопустимо, так как она имеет значение не меньшее, чем языковая.
«Следует взять себя в руки и склонить людей не следовать навязанным им в прошлом образцам, а начать формировать культурную традицию своего собственного народа», — отметил Клопотенко.
По его словам, для этого нужно использовать систему налогов и сборов. В частности, желающим сохранить советские пищевые традиции придется заплатить больше, например, 20% налога на те или иные продукты или блюда.
«Для принятия подобного решения потребуется наличие политической воли, однако, в настоящее время ее нет, поэтому Украине остается продолжать "раскручивать" борщ», — резюмировал Клопотенко.
Ранее министерство иностранных дел Украины подало заявку на внесение борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО.
С мая 2015 года в стране действует закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.