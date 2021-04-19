Украинцам в процессе поиска себя как народа следует произвести декоммунизацию национальной кухни. Об этом 18 апреля заявил один из самых известных украинских шеф-поваров Евгений Клопотенков в беседе с польским изданием Nowa Europa Wschodnia

«Это наш плюс»: кулинар-русофоб Клопотенко сравнил Украину с Зимбабве © Евгений Клопотенко/Инстаграм

«Следует взять себя в руки и склонить людей не следовать навязанным им в прошлом образцам, а начать формировать культурную традицию своего собственного народа», — отметил Клопотенко.

По его словам, для этого нужно использовать систему налогов и сборов. В частности, желающим сохранить советские пищевые традиции придется заплатить больше, например, 20% налога на те или иные продукты или блюда.

«Для принятия подобного решения потребуется наличие политической воли, однако, в настоящее время ее нет, поэтому Украине остается продолжать "раскручивать" борщ», — резюмировал Клопотенко.

Ранее министерство иностранных дел Украины подало заявку на внесение борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

С мая 2015 года в стране действует закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.