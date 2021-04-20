Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко не был делегирован на проведение переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, заявил глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко в комментарии изданию «Гордон» 20 апреля

Депутат Верховной Рады Шевченко рассказал Лукашенко о любви украинцев к белорусам © Facebook, Евгений Шевченко

«Я считаю, подобные действия как минимум нарушают порядок реализации внешней политики в Украине и принцип согласованности действий всех ветвей власти в международных отношениях. Ожидается, что фракция потребует от господина Шевченко объяснений по его возвращении», — сказал политик.

Ранее депутат Верховной Рады Евгений Шевченко встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске. Об этом сообщила пресс-служба президента Белоруссии.