Корниенко подчеркнул, что встреча Шевченко с Лукашенко произошла по «личной инициативе» первого. Также глава партии «Слуга народа» отметил, что Шевченко действовал как частное лицо, а не представитель государства.
«Я считаю, подобные действия как минимум нарушают порядок реализации внешней политики в Украине и принцип согласованности действий всех ветвей власти в международных отношениях. Ожидается, что фракция потребует от господина Шевченко объяснений по его возвращении», — сказал политик.
Ранее депутат Верховной Рады Евгений Шевченко встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске. Об этом сообщила пресс-служба президента Белоруссии.