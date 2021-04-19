«Нормандский формат» является подходящей площадкой для прекращения военного конфликта в Донбассе, заявил глава МИД Германии Хайко Маас

В то же время глава МИД ФРГ сообщил, что пока не может утверждать, «удастся ли это» в рамках работы «нормандской четверки».

Маас отметил, что вопрос «нормандского саммита» обсуждался во время последних переговоров лидеров Франции Эмманюэля Макрона, Украины Владимира Зеленского и Германии Ангелы Меркель. Однако точную дату, когда состоится саммит, он не назвал.

Советники глав стран «нормандской четверки» встретятся в формате видеоконференции © CC0, Pixabay

Также Маас призвал Кремль перейти от «провокаций» к сотрудничеству в ситуации на востоке Украины.

Ранее несколько западных стран заявили, что Россия обязана прокомментировать передвижения своих войск на границе с Украиной. В Кремле ответили, что РФ может перемещать войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать.

Кремль не раз заявлял, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересован в том, чтобы Киев преодолел внутренний политический и экономический кризис.