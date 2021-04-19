В то же время глава МИД ФРГ сообщил, что пока не может утверждать, «удастся ли это» в рамках работы «нормандской четверки».
Маас отметил, что вопрос «нормандского саммита» обсуждался во время последних переговоров лидеров Франции Эмманюэля Макрона, Украины Владимира Зеленского и Германии Ангелы Меркель. Однако точную дату, когда состоится саммит, он не назвал.
По словам главы МИД ФРГ, разговоры о том, «уместна ли встреча», продолжатся на рабочем уровне.
Также Маас призвал Кремль перейти от «провокаций» к сотрудничеству в ситуации на востоке Украины.
Ранее несколько западных стран заявили, что Россия обязана прокомментировать передвижения своих войск на границе с Украиной. В Кремле ответили, что РФ может перемещать войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
Кремль не раз заявлял, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересован в том, чтобы Киев преодолел внутренний политический и экономический кризис.