Кум болгарской предсказательницы Ванги Сергей Косторной поделился со СМИ предсказаниями провидицы, которые, по его словам, еще не звучали в информационном поле. Подробности опубликовали Vesti-ua.net 18 апреля

«В начале лета на американском побережье и в некоторых регионах, близко расположенных к морям, пройдут сильные ливни, которые затопят и смоют все на своем пути», — сказал Косторной.

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Также, по словам Косторного, примерно с 20 апреля «человечество ждут приятные преобразования» в части борьбы с коронавирусом, правда, никаких подробностей не озвучил.

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Кроме того, кум Ванги повторил уже звучавшее ее предсказание: в 2021 году человечество разработает лекарство от ранее неизлечимой болезни: «Рак будет закован в железные оковы». В версии провидицы, новый препарат будет разработан на основе повышенного содержания железа.