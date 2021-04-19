«В начале лета на американском побережье и в некоторых регионах, близко расположенных к морям, пройдут сильные ливни, которые затопят и смоют все на своем пути», — сказал Косторной.
Помимо стихии человечеству в ближайшие месяцы придется пережить и череду болезней, а возможно, и войн. Вооруженные конфликты, по словам кума Ванги, скорее всего, будут локализованы в латиноамериканских странах, а вот до глобальных военных действий не дойдет.
Также, по словам Косторного, примерно с 20 апреля «человечество ждут приятные преобразования» в части борьбы с коронавирусом, правда, никаких подробностей не озвучил.
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Кроме того, кум Ванги повторил уже звучавшее ее предсказание: в 2021 году человечество разработает лекарство от ранее неизлечимой болезни: «Рак будет закован в железные оковы». В версии провидицы, новый препарат будет разработан на основе повышенного содержания железа.