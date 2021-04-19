Наряд украинской певицы Тины Кароль, ставшей ведущей нового шоу Lip Sync Battle, заставил поклонников исполнительницы в очередной раз пообсуждать темперамент и внешность артистки. Комментарии от 19 апреля можно прочитать на фан-странице знаменитости в Instagram

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«Тина Кароль в суперфинале шоу Lip Sync Battle!» — говорится в описании очередного образа ведущей шоу.

«Очень однотипно. Все костюмы одинаковые», «Старит прическа такая», «Ей бы в порно сниматься», — отреагировали на внешний вид артистки пользователи.

На той же фан-странице Кароль появился и ролик из эфира шоу, где певица и ее соведущий продюсер Алексей Потапенко (Потап) порадовали зрителей своей версией номера на трек группы Aqua Barbie Girl.

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Lip Sync Battle — американское музыкальное реалити-шоу, где звезды соревнуются друг с другом в том, кто лучше споет под чужую фонограмму. Шоу выходит более чем в 30 странах. В России, например, реплика появлялась на Первом канале с названием «Короли фанеры». Суперфинал украинского проекта состоялся 18 апреля.