Для каждого эфира Lip Sync Battle Кароль выбирает новый наряд, но кое-что общее в ее образах поклонники замечают. Например, артистка не любит короткие юбки и платья и чаще всего предпочитает среднюю длину, а вот зону декольте певица предпочитает демонстрировать, надевая наряды на тонких бретелях.
«Тина Кароль в суперфинале шоу Lip Sync Battle!» — говорится в описании очередного образа ведущей шоу.
«Очень однотипно. Все костюмы одинаковые», «Старит прическа такая», «Ей бы в порно сниматься», — отреагировали на внешний вид артистки пользователи.
На той же фан-странице Кароль появился и ролик из эфира шоу, где певица и ее соведущий продюсер Алексей Потапенко (Потап) порадовали зрителей своей версией номера на трек группы Aqua Barbie Girl.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» БЕЗ НИЖНЕГО БЕЛЬЯ: ДЖАМАЛУ СРАВНИЛИ С ПРИНЦЕССОЙ АМАЗОНОК.
Lip Sync Battle — американское музыкальное реалити-шоу, где звезды соревнуются друг с другом в том, кто лучше споет под чужую фонограмму. Шоу выходит более чем в 30 странах. В России, например, реплика появлялась на Первом канале с названием «Короли фанеры». Суперфинал украинского проекта состоялся 18 апреля.