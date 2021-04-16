Более 150 тыс.нелегальных мигрантов из Украины должны немедленно покинуть Россию, заявил 16 апреля на Межпарламентской ассамблее СНГ замглавы МВД России Александр Горевой

Как сказал Горевой, нелегалы-украинцы должны сами покинуть Россию до 15 июня текущего года. В противном случае их вышлют насильно и запретят на долгий срок въезд в Россию.

Репатриация нелегалов из Украины затруднена с 2014 года, сказал Украине.ру украинский политолог Александр Охрименко.

«До 2014 года нелегала-украинца в России просто сажали на транспорт, довозили до границы, затем передавали украинской стороне. А сейчас, когда поезда в Украину из России нормально не ходят, самолеты не летают, нормальных отношений между странами нет, украинцу-нелегалу придется разве что топать до родной Украины пешком», — говорит Охрименко.

Как считает украинский эксперт, в конечном итоге могут депортировать из России только тех украинцев, которые в России показали себя злостными нарушителями российских законов. Если их нельзя передать Украине, то, возможно, их вывезут в ближайшую с Украиной страну. Например, в Белоруссию. Неудобные заробитчане. Зеленский, Украина и пять миллионов рабочих мест © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По данным МВД РФ, кроме нелегалов из Украины, сегодня в России находятся более 332 тыс. нелегальных мигрантов из Узбекистана, 247 тыс. — из Таджикистана, 120 тыс. — из Азербайджана, 115 тыс.- из Киргизии, 61 тыс. — из Армении, 56 тыс. — из Молдавии, 49 тыс. - из Казахстана.