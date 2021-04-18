Ранее МИД Украины сообщил, что старший дипломат российского посольства в Киеве должен покинуть страну в течение 72 часов начиная с 19 апреля, данные меры связаны с задержанием украинского консула в Санкт-Петербурге.

«Его фамилия Черников. И соответствующая нота будет направлена российскому посольству завтра (19 апреля — ред.) утром», — сказал Енин.

Вашингтон готовит высылку российских дипломатов и новые санкции. Чем ответит Москва?
Вашингтон готовит высылку российских дипломатов и новые санкции. Чем ответит Москва?
© AP, Mark Tenally
Накануне ФСБ РФ сообщило о задержании украинского консула Александра Сосонюка. По данным ведомства, дипломата задержали при получении информации закрытого характера от российского гражданина.

Сосонюка задержали на несколько часов, в настоящее время он уже вернулся в дипучереждение.