Байден подписал указ о введении новых антироссийских санкций на следующий день после того, как предложил главе российского государства Владимиру Путину провести личную встречу и высказал заинтересованность в стабилизации отношений с Москвой. В Кремле заявляли, что санкции не поспособствуют встрече Путина и Байдена, но решение будет принимать российский лидер.
Эксперт подчеркнул, что необходимо организовать судебный процесс и наказать тех людей на Украине, которые ответственны за убийство мирных жителей Донбасса.
«Да, версия о взаимных уступках существует. Но нужно понимать, что Крым русский, и Донбасс тоже русский. Там все говорят по-русски, и они тоже хотят войти в состав России. Мы не можем это изменить, и Байден тоже это понимает», — указал Бекман.
Политолог добавил, что России не нужно идти на уступки Америке, потому что у Байдена и так слабая позиция, и он сейчас пытается усилить ее любым способом.
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