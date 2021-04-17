Вряд ли сейчас возможен вариант, при котором Россия пойдет на уступки Вашингтону в других регионах, чтобы США ушли из Украины, потому что в Донбассе ситуация очень серьезная, речь идет о военных преступлениях. Об этом рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью изданию Украина.ру

Блицопрос: Финский эксперт Йохан Бекман о возможной встрече Путина и Байдена © commons.wikimedia.org, Petri Krohn Владимиру Путину провести личную встречу и высказал заинтересованность в стабилизации отношений с Москвой. В Кремле заявляли, что санкции не поспособствуют встрече Путина и Байдена, но решение будет принимать российский лидер.

Эксперт подчеркнул, что необходимо организовать судебный процесс и наказать тех людей на Украине, которые ответственны за убийство мирных жителей Донбасса.

«Да, версия о взаимных уступках существует. Но нужно понимать, что Крым русский, и Донбасс тоже русский. Там все говорят по-русски, и они тоже хотят войти в состав России. Мы не можем это изменить, и Байден тоже это понимает», — указал Бекман.

Политолог добавил, что России не нужно идти на уступки Америке, потому что у Байдена и так слабая позиция, и он сейчас пытается усилить ее любым способом.

Полностью интервью можно прочитать здесь.