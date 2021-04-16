Помощник президента РФ Юрий Ушаков предложил послу США в Москве Джону Салливану отправиться в Вашингтон для проведения там консультаций, сказал глава МИД России Сергей Лавров 16 апреля. Его слова приводит РИА Новости

Президент США Джо Байден 15 апреля подписал указ о введении новых антироссийских санкций на следующий день после того, как предложил главе российского государства Владимиру Путину провести личную встречу и высказал заинтересованность в стабилизации отношений с Москвой.

«Посол Антонов продолжает консультации. Ситуация достаточно многослойная, в ней нужно подробно разобраться, тем более что в Вашингтоне тоже непонятное происходит порой. По крайней мере, не до конца понятное. Поэтому сегодня Юрий Ушаков порекомендовал послу Джону Салливану тоже поехать в свою столицу и провести там подробные серьезные консультации», — цитирует агентство Лаврова.

Новая реальность. Как санкции США повлияют на встречу Путин — Байден и что будет с Украиной © AP, Jon Elswick

Кроме того, Россия устроит «трудотерапию» американским дипломатам, приняв меры для полного прекращения практики найма дипмиссиями США административно-технических работников из числа граждан РФ и третьих стран.

Также возможно сокращение численности диппредставительства США в России на 155 человек — до 300 лиц.