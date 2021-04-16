Президент США Джо Байден 15 апреля подписал указ о введении новых антироссийских санкций на следующий день после того, как предложил главе российского государства Владимиру Путину провести личную встречу и высказал заинтересованность в стабилизации отношений с Москвой.
«Посол Антонов продолжает консультации. Ситуация достаточно многослойная, в ней нужно подробно разобраться, тем более что в Вашингтоне тоже непонятное происходит порой. По крайней мере, не до конца понятное. Поэтому сегодня Юрий Ушаков порекомендовал послу Джону Салливану тоже поехать в свою столицу и провести там подробные серьезные консультации», — цитирует агентство Лаврова.
Глава МИД РФ также сообщил о внесении в черные списки восьми американских чиновников, что является ответным шагом на санкции США.
Кроме того, Россия устроит «трудотерапию» американским дипломатам, приняв меры для полного прекращения практики найма дипмиссиями США административно-технических работников из числа граждан РФ и третьих стран.
Также возможно сокращение численности диппредставительства США в России на 155 человек — до 300 лиц.