Певица Наташа Королева в преддверии концерта 16 апреля призвала публику разогреваться вместе с ней в Instagram и восхитила подписчиков

Королева рассказала, как ее сына в США учили жизни с помощью огурца © Наташа Королева/Инстаграм

Она выложила ролик с подборкой клипов на свои популярные песни.

«Лучшая!!! Повезло же Игорю, что столько лет его песни исполняет Наташа, только поэтому они не забыты», «Ой, извините, каких хитов? Мне 30 лет, хитов не знаю», «Я ненамного старше вас и знаю множество ее песен, люблю ее творчество!» — схлестнулись в комментариях фанаты и хейтеры Королевой.

Наташа Королева (Наталья Порывай) родилась 31 мая 1973 года в Киеве. Пела на сцене с трехлетнего возраста. В 1985 году стала исполнять песни композитора Владимира Быстрякова.

С 1991 года стала сотрудничать с композитором Игорем Николаевым, вскоре они поженились. В 2000 году их союз распался. Королева нашла счастье в браке со стриптизером Сергеем Глушко (Тарзаном).