Певица Наталья Гордиенко, которая представит на «Евровидении»-2021 Молдавию, в интервью kp.ua 16 апреля рассказала, как сложилось ее сотрудничество с российским певцом и продюсером Филиппом Киркоровым

Украинские СМИ заявили права на молдавскую подопечную Киркорова на «Евровидении-2021» © Наталья Гордиенко/Инстаграм выступит во втором полуфинале конкурса с песней Sugar. Номер певица готовит совместно с Филиппом Киркоровым.

«Работается с Филиппом замечательно. Он, разумеется, строгий и требовательный, а как по-другому?» — рассказала Гордиенко.

По ее словам, познакомились с артистом они на Евровидении-2006. В Афинах Киркоров был продюсером и тренером певца Димы Билана, который представлял Россию.

Билан тогда занял второе место, а исполнители от Молдовы — Гордиенко и R-connect — только двадцатое. На том конкурсе, 15 лет назад, певица и поняла, что хочет в дальнейшем сотрудничать с Киркоровым и выступать на «Евровидении» лишь с ним.

Кроме того, в 2006 году Гордиенко заняла первое место на фестивале «Славянский базар».

Ранее певица, у которой есть украинские корни, призвала граждан Украины поддержать ее и голосовать за Молдавию.

Между тем Киркорову, который ранее продюсировал украинскую звезду Ани Лорак, запрещён въезд на Украину. В последнее время активно обсуждается вопрос о том, что нужно лишить поп-короля звания народного артиста Украины.