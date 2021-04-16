«Россияне сказали, что будут ограничивать туристов, туризм из Российской Федерации в Турцию. Это их личные дела. А я думаю, что нам надо, наоборот, наращивать туризм и показать, что мы поддерживаем Турцию», — заявил он.
Кроме того, украинский лидер выразил благодарность за поддержку президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
«Важно, что он поддерживает нашу позицию, не признает аннексию Крыма», — добавил Зеленский.
Накануне в силу вступило решение России ограничить авиасообщение с Турцией и закрыть границы с Танзанией на полтора месяца. Уточняется, что полеты в Танзанию — как чартерные, так и регулярные — будут полностью прекращены до 1 июня. При этом между Москвой и Стамбулом останется два рейса в неделю, которые будут обслуживаться авиакомпаниями «Аэрофлот» (по вторникам и пятницам) и Turkish Airlines (по понедельникам и пятницам).