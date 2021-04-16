Президент Украины Владимир Зеленский 15 апреля в видеообращении в Facebook призвал украинцев ехать на отдых в Турцию вместо россиян

Лавров сделал Турции предупреждение за продажу беспилотников Украине © РИА Новости, Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк

Кроме того, украинский лидер выразил благодарность за поддержку президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

«Важно, что он поддерживает нашу позицию, не признает аннексию Крыма», — добавил Зеленский.

Накануне в силу вступило решение России ограничить авиасообщение с Турцией и закрыть границы с Танзанией на полтора месяца. Уточняется, что полеты в Танзанию — как чартерные, так и регулярные — будут полностью прекращены до 1 июня. При этом между Москвой и Стамбулом останется два рейса в неделю, которые будут обслуживаться авиакомпаниями «Аэрофлот» (по вторникам и пятницам) и Turkish Airlines (по понедельникам и пятницам).