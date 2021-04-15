Глава МИД ФРГ Хайко Маас отверг идею отказа от проекта «Северный поток – 2» из-за ситуации на границе Украины и России. Его слова приводит РИА Новости 15 апреля

В ходе интервью немецкому телеканалу ARD Маас прокомментировал возможность остановки строительства трубопровода ради того, чтобы надавить на РФ в украинском вопросе.

«Я весьма скептически настроен к идее, что приостановка приведет к деэскалации со стороны Москвы — скорее, стоит опасаться, что результат будет противоположным», — сказал он.

«Северный поток – 2»: Морские свиньи — союзники Байдена в борьбе с проектом, а Европа рассчитывает на поставки по новому маршруту уже осенью © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

«Я думаю, в итоге у Москвы также нет никакого интереса в том, чтобы бои на востоке Украины вновь вспыхнули. Эта война идет слишком долго», — добавил он.

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр ранее заявила, что в будущем объемы транспортировки газа по «Северному потоку – 2» должны быть поставлены в зависимость от «поведения России».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые опасаются сближения России и ЕС на фоне совместной работы над этим стратегическим проектом.

Кроме того, Штаты хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским.

Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики, Польша и Украина.

На днях уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» неизбежно.