В ходе интервью немецкому телеканалу ARD Маас прокомментировал возможность остановки строительства трубопровода ради того, чтобы надавить на РФ в украинском вопросе.
«Я весьма скептически настроен к идее, что приостановка приведет к деэскалации со стороны Москвы — скорее, стоит опасаться, что результат будет противоположным», — сказал он.
Глава немецкой дипломатии подчеркнул, что никто не хочет усугубления конфликта на Украине.
«Я думаю, в итоге у Москвы также нет никакого интереса в том, чтобы бои на востоке Украины вновь вспыхнули. Эта война идет слишком долго», — добавил он.
Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр ранее заявила, что в будущем объемы транспортировки газа по «Северному потоку – 2» должны быть поставлены в зависимость от «поведения России».
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые опасаются сближения России и ЕС на фоне совместной работы над этим стратегическим проектом.
Кроме того, Штаты хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским.
Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики, Польша и Украина.
На днях уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» неизбежно.