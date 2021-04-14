Турчинов заявил, что в 2014 году было освобождено 2/3 Донбасса, а после 2015 года там начала использоваться «тактика пошагового наступления».
По словам Турчинова, на войне бывают потери, однако более болезненные и неоправданные потери, когда украинские силовики становятся «мишенями, которые расстреливают русские снайперы и убивает вражеская артиллерия».
«С нового года во время "перемирия Зеленского" мы понесли потерь значительно больше, чем освобождая любой населенный пункт. Позорно и унизительно, вместо того чтобы освобождать родную землю, отводить войска и обсуждать инспектирование наших позиций террористами и российскими наемниками», — сказал Турчинов.
Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.