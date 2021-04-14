Бывший заместитель главы Службы безопасности Украины (СБУ) Дмитрий Нескоромный сообщил, что имеет «интересные документы» о гражданстве президента Владимира Зеленского, которые могут привести к его импичменту. Об этом он написал в своем Telegram-канале 14 апреля

«Новые друзья — это всегда новый опыт, новые возможности и иногда новая, неожиданная информация. Коллеги поделились интересными документами о гражданстве нашего президента», — сказал Нескоромный.

Конституция как фикция. Почему на Украине невозможен импичмент Зеленскому © http://tOrange.biz

Ранее Нескоромный заявил, что намерен предоставить европейцам информацию о коррупции в высших эшелонах власти Украины.

Дмитрий Нескоромный стал замглавы СБУ после победы на выборах Зеленского. В марте 2020 года его уволили, а позже обвинили в причастности к организации заказного убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

22 января правоохранители в Киеве попытались задержать Дмитрия Нескоромного, но ему удалось сбежать. В случае доказательства его вины экс-заместителю главы СБУ грозит от 9 до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

При этом СБУ отказалась комментировать заявления Нескоромного об «иностранных агентах» в спецслужбе, несмотря на то что объявила Нескоромному о подозрении в подготовке убийства.