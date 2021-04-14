«Новые друзья — это всегда новый опыт, новые возможности и иногда новая, неожиданная информация. Коллеги поделились интересными документами о гражданстве нашего президента», — сказал Нескоромный.
Бывший заместитель СБУ предположил, что после обнародования этих документов «должна немедленно начаться процедура импичмента». Кроме этого, Нескоромный сказал о готовности предоставить эти документы «заинтересованным патриотическим политическим силам».
Ранее Нескоромный заявил, что намерен предоставить европейцам информацию о коррупции в высших эшелонах власти Украины.
Дмитрий Нескоромный стал замглавы СБУ после победы на выборах Зеленского. В марте 2020 года его уволили, а позже обвинили в причастности к организации заказного убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.
22 января правоохранители в Киеве попытались задержать Дмитрия Нескоромного, но ему удалось сбежать. В случае доказательства его вины экс-заместителю главы СБУ грозит от 9 до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.
При этом СБУ отказалась комментировать заявления Нескоромного об «иностранных агентах» в спецслужбе, несмотря на то что объявила Нескоромному о подозрении в подготовке убийства.