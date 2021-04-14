Украинский журналист Евгений Мирошниченко 13 апреля в своем блоге на сайте 057.ua рассказал об ужасных бытовых условиях в больнице для коронавирусных пациентов в Харькове

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«В палате находились четыре кровати, три кислородные точки и один концентратор, две тумбочки на четверых пациентов, небольшие стол и холодильник. Туалет был один на две палаты, а значит, на восемь человек. Душа не было совсем, поэтому за все время пребывания в больнице мне приходилось просить санитарок греть немного воды, чтобы я мог сохранять хоть какую-то чистоту тела», — написал Мирошниченко.

Журналист обратил внимание на то, что его палата кишела тараканами.

«Таких больших тараканов я не видел даже в своем студенческом общежитии. Ночью они просто "прыгали" на тебя и кусали, в результате чего спать без футболки было невозможно, а все продукты вплоть до кофе и чая приходилось хранить в холодильнике», — отметил он.

Кроме того, его удивила съемная ручка на окне, которую после проветривания забирали с собой санитарки, чтобы пациенты не совершили суицид. По словам журналиста, каждую ночь ему приходилось слышать просто нечеловеческие крики пациентов, в том числе и в его палате.

По словам журналиста, врачи, медсестры и санитарки больницы делают все от них возможное.

«Они изнеможены годом пандемии, и персонала больнице явно не хватает, но эти люди продолжают просто героическую борьбу с болезнью», — отметил бывший пациент.

По последним данным, за все время пандемии на Украине заболели 1 887 338 человек, летальных исходов — 38 225.