Ранее украинская сторона подсчитала, что она потеряет несколько миллиардов долларов в год из-за сокращения транзита газа через свою территорию и что часть затрат на содержание ГТС переложат на потребителей.
«Я думаю, что контракт мы, естественно, продлевать не будем. В этом плане Украина станет резервной мощностью, которую мы будем иметь в виду, про запас. Никаких контрактных обязательств на себя мы накладывать, конечно же, не будем», — сказал эксперт.
Симонов отметил, что, когда работы завершатся, России останется только завершить пятилетний контракт на прокачку газа (осталось три года и девять месяцев), и после этого никаких стимулов сохранять прежние объемы транзита у нее не будет.
Собеседник издания добавил, что в любом случае сначала нужно не просто запустить «Северный поток — 2», но и добиться стопроцентного использования мощностей, потому что в этой части тоже есть свои сложности.
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