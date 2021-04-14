После завершения строительства «Северного потока-2» Россия точно не будет брать на себя никаких контрактных обязательств по транзиту газа через Украину. Об этом рассказал руководитель Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в интервью изданию Украина.ру

Симонов: Дальнейшие шаги США против «Северного потока – 2» будут «объявлением войны» © РИА Новости, Нина Зотина

«Я думаю, что контракт мы, естественно, продлевать не будем. В этом плане Украина станет резервной мощностью, которую мы будем иметь в виду, про запас. Никаких контрактных обязательств на себя мы накладывать, конечно же, не будем», — сказал эксперт.

Симонов отметил, что, когда работы завершатся, России останется только завершить пятилетний контракт на прокачку газа (осталось три года и девять месяцев), и после этого никаких стимулов сохранять прежние объемы транзита у нее не будет.

Собеседник издания добавил, что в любом случае сначала нужно не просто запустить «Северный поток — 2», но и добиться стопроцентного использования мощностей, потому что в этой части тоже есть свои сложности.

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