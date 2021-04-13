Финский президент Саули Ниинистё провел телефонную беседу с главой российского государства Владимиром Путиным по ситуации на границе Украины и РФ, говорится в сообщении канцелярии Ниинистё 13 апреля

Ранее Путину позвонил американский президент Джо Байден, который также был обеспокоен ростом военной мощи РФ на границе с Украиной.

«Ниинистё во вторник вечером провел длительную беседу по телефону с Путиным. Президенты обсудили напряженную ситуацию на Крымском полуострове и на границе России и Украины», — говорится в сообщении.

Как Байден и его команда разрушают Америку © AFP, Eric BARADAT

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ответ на претензии Запада относительно перемещений военных соединений РФ близ границы с Украиной сказал: «Мы там живем, это наша страна».

Следует отметить, что военные корабли США постоянно присутствуют в Черном море, близ Украины и в тысячах километров от своих границ.

Кроме того, американские военные постоянно принимают участие в мероприятиях по линии НАТО на Украине. Однако никаких вопросов у Запада по этому поводу не возникает.