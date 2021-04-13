Ранее Путину позвонил американский президент Джо Байден, который также был обеспокоен ростом военной мощи РФ на границе с Украиной.
«Ниинистё во вторник вечером провел длительную беседу по телефону с Путиным. Президенты обсудили напряженную ситуацию на Крымском полуострове и на границе России и Украины», — говорится в сообщении.
Как уточняется, Ниинистё «выразил серьезную озабоченность эскалацией ситуации из-за передвижения войск», а также назвал необходимым диалог и действия по снижению напряженности.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ответ на претензии Запада относительно перемещений военных соединений РФ близ границы с Украиной сказал: «Мы там живем, это наша страна».
Следует отметить, что военные корабли США постоянно присутствуют в Черном море, близ Украины и в тысячах километров от своих границ.
Кроме того, американские военные постоянно принимают участие в мероприятиях по линии НАТО на Украине. Однако никаких вопросов у Запада по этому поводу не возникает.