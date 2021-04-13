Американцам выгодна сейчас эскалация конфликта в Донецкой и Луганской Народных Республиках, чтобы решить свои внутренние проблемы. Об этом в интервью Украина.ру рассказал кандидат политических наук Владимир Ераносян

С помощью ухудшения ситуации в Донбассе Белый дом хочет добиться обострения внутриполитической ситуации в России, а также решить свои экономические вопросы, сказал эксперт.

«Эскалация конфликта на Донбассе сейчас, на данном этапе, для США это единственный путь для того, чтобы утихомирить и свои внутренние проблемы», — сообщил Ераносян.

С конца февраля в Донбассе началось обострение военного конфликта, несмотря на договоренности о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки.

США делает ставку на военное противостояние в Донбассе — Панина © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Даниил Безсонов в интервью Украина.ру сообщил, что украинские военные готовят масштабное наступление на Донецк и Луганск, которое начнется до 2 мая.

Новое руководство Украины направило против мирных жителей, не поддержавших незаконную смену власти в стране, батальоны неонацистов и ВСУ, от действий которых погибло уже около 13 тысяч человек.