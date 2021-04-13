Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда Украины отказал экс-президенту страны Виктору Януковичу в обязательном участии в судебном заседании во время рассмотрения его дела. Об этом сообщила пресс-служба суда 12 апреля

Янукович просит об участии в судебном заседании по делу о госизмене © РИА Новости/Владимир Трефилов

«Суд мотивировал свое решение (отказ. — Ред.) тем, что лишен возможности обеспечить явку подозреваемого, поскольку Янукович находится за пределами территории Украины. Суд отметил, что осужденный по собственному желанию может принять участие в рассмотрении этого уголовного производства», — говорится в сообщении.

Также суд не удовлетворил ходатайство об обеспечении участия Януковича в судебном заседании по видеосвязи в порядке международной правовой помощи, отметив, что во время досудебного расследования Россия уже отказывала в предоставлении такой возможности.

В то же время суд предложил стороне защиты обеспечить участие Януковича при помощи собственных технических средств.

В январе 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно признал экс-президента виновным в государственной измене, а также в пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы.

Суд не счел доказанной вину Януковича в посягательстве на территориальную целостность Украины. Сам Янукович в процессе не участвовал. Защитники бывшего президента Украины заявили о том, что решение суда было принято под давлением.