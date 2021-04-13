Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что американский телеканал CNN выдал украинские танки на украинском вокзале за «подготовку России к войне». Она сообщила об этом на своей странице в Facebook 13 апреля

Украинские власти «плевали» на участников конфликта в Донбассе — Савченко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Мы понимаем, что вам некогда заниматься проверкой фактов, настолько вы углубились в идеологическую борьбу во имя торжества либерализма. Но не до такой же степени, чтобы умудриться выдать украинские танки на украинском вокзале на фоне украинских вагонов за подготовку России к войне», — написала Захарова, обращаясь к «дорогому телеканалу CNN и его дружному коллективу».

По ее мнению, корреспондентам телеканала в Москве нужно отвлечься от участия в общественной жизни России и чуть больше времени уделять профессии, «потому что это уже просто неприлично».

Это не первый подобный случай с CNN. В 2008 году журналисты телеканала RT, работавшие в Цхинвали, обвинили CNN в подлоге при освещении грузино-югоосетинского конфликта, так как CNN показал снятые RT кадры разрушенного грузинской армией Цхинвали, утверждая, что это грузинский город Гори, по которому якобы российская армия нанесла удар.