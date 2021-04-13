Глава Офиса президента Андрей Ермак 12 апреля в интервью журналу Time выступил за размещение на территории Украины американских зенитно-ракетных комплексов Patriot

Украина не сможет создать ЗРК без Германии — эксперт © РИА Новости, Вячеслав Афонин | Перейти в фотобанк

ЗРК Patriot — американский зенитно-ракетный комплекс, состоящий на вооружении армии США и армий стран-союзников. Создавался в качестве универсального средства противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Кроме того, Patriot должен был обеспечивать противоракетную оборону на уровне армии США. Стоимость поставки 9 батарей систем Patriot может доходить до 9 млрд долларов. Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долларов.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и Донецкая и Луганская Народные Республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Минобороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.

На днях политолог Олег Матвейчев объяснил, что президент Украины Владимир Зеленский усиливает напряженность в Донбассе для того, чтобы привлечь внимание американского президента Джо Байдена.