Украина просит поддержки других стран в случае вооруженного обострения ситуации в Донбассе. Об этом 12 апреля заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире ICTV

Матвейчев рассказал, почему Зеленский провоцирует войну в Донбассе © пресс-служба президента Украины

По его словам, само существование Украины «как независимого европейского государства» является провокацией для России, поэтому она якобы ищет поводы, чтобы «обострить ситуацию».

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Минобороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.

На днях политолог Олег Матвейчев объяснил, что президент Украины Владимир Зеленский усиливает напряженность в Донбассе для того, чтобы привлечь внимание американского президента Джо Байдена.