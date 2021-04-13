Как утверждают в ведомстве, в последние месяцы в регионе «активизировалась пропаганда» военной службы в рядах армии «страны-агрессора».
«А то, что призыв происходит во время пандемии, ставит жизнь и здоровье людей под еще большую угрозу», — говорится в материале.
В Киеве также выразили уверенность, что призывная кампания и перемещение граждан Украины из региона нарушают Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны. Чиновники пообещали подключить к расследованию этого «преступления» прокуратуру и международные правозащитные организации.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования. Российские власти настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.