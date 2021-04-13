Украинские власти назвали проведение весеннего воинского призыва в Вооруженные силы России в Крыму военным преступлением и предложили призывникам жаловаться в правоохранительные органы в случае принуждения к службе. Об этом 12 апреля сообщили на Facebook-странице представительства президента Украины в регионе

В преддверии войны на Украине сорвали призыв в армию © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«А то, что призыв происходит во время пандемии, ставит жизнь и здоровье людей под еще большую угрозу», — говорится в материале.

В Киеве также выразили уверенность, что призывная кампания и перемещение граждан Украины из региона нарушают Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны. Чиновники пообещали подключить к расследованию этого «преступления» прокуратуру и международные правозащитные организации.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования. Российские власти настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.