Немецкая партия «Зеленые» призвала правительство ФРГ принять «жесткие» меры против России из-за эскалации ситуации вокруг Украины, в том числе остановить строительство трубопровода «Северный поток — 2», сказал сопредседатель партии Роберт Хабек. Его слова приводит РИА Новости

«Россия обостряет этот конфликт, в соответствии с этим необходимо реализовывать жесткие меры против России», — заявил он на пресс-конференции, пояснив, что имеет в виду персональные санкции против участников конфликта и окружения российского президента.

«Северный поток – 2»: Готовность проекта составляет 95%, против него участились провокации со стороны Польши © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Ранее она уже призывала ФРГ отказаться от экономического проекта под предлогом обострения ситуации в украинском конфликте.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

«Северный поток – 2»: Позиции Германии и США неизменны, в НАТО и ЕС нет единства, Польша — жертва русофобии © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Кроме того, Штаты хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским.

Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики, Польша и Украина.

На днях уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» неизбежно.