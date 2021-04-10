В отличие от Порошенко Зеленский пошел по пути узурпации власти — Неменский
В отличие от Порошенко Зеленский пошел по пути узурпации власти — Неменский
© РИА Новости, Владимир Трефилов
«Помогает, потому что без этого, увы, было бы трудно. В украинской политике слишком много шоу-бизнеса, и как раз требуется талант лицедействовать. По крайней мере, до сегодняшнего дня ему это помогало», — заверил Золотарев.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.