Руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру рассказал, как президенту Владимиру зеленскому помогает актерское прошлое
«Помогает, потому что без этого, увы, было бы трудно. В украинской политике слишком много шоу-бизнеса, и как раз требуется талант лицедействовать. По крайней мере, до сегодняшнего дня ему это помогало», — заверил Золотарев.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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