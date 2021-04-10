Руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру рассказал, как президенту Владимиру зеленскому помогает актерское прошлое

В отличие от Порошенко Зеленский пошел по пути узурпации власти — Неменский © РИА Новости, Владимир Трефилов

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