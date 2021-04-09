Президента Украины Владимира Зеленского больше всего подводит желание решить сложные вопросы простыми методами, а также отсутствие профессиональной команды, считает руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Ранее 8 апреля Зеленский приехал с рабочим визитом в Донбасс как верховный главнокомандующий, указано на сайте главы государства. В его пресс-службе уточнили, что политик встретится на передовой с украинскими военными, дабы поддержать их боевой дух.

- Андрей Владимирович, почему этот визит преподносят именно в этом ключе, учитывая и без того обостренную обстановку в регионе?

— Зеленскому нужно купировать упреки относительно того, что он поехал в Катар за инвестициями, в то время как на Донбассе происходят обострения. В основном клиентела Порошенко сфокусировалась вокруг этого. Поэтому Зеленский и отправился на Донбасс. Понятно, что в военном деле Зеленский разбирается крайне поверхностно, но это был чисто символический визит в плане того, что он как президент и верховный главнокомандующий не оставляет без внимания то, что происходит в регионе.

- Скоро исполнится два года его президентства. Вы могли бы выделить его наиболее сильные стороны как политика?

— Он оказался в целом ряде вопросов намного жестче, нежели многие ожидали. Например, тезис о том, что он якобы марионетка Коломойского, банально не выдержал испытания реальностью. Он ничтоже сумняшеся убрал Богдана, который стал демонстрировать, что он нечто большее, чем глава Офиса президента. Зеленский показал себя не настолько пластилиновым, как многие представляли.

С другой стороны, он по-прежнему не решил проблему команды. Когда ты приходишь с иллюзией относительно того, что сложные задачи можно выполнить при помощи простых решений, без команды ты все равно упираешься в пресловутые «красные линии», в реальность, и оказываешься беспомощным в выполнении того, что ты обещал людям.

Павел Рудяков: Зеленскому поломали жизнь, потому что ни славы, ни богатства, ни спокойной старости у него не будет © РИА Новости, Нина Зотина Петром Порошенко и Владимиром Путиным. — Ред.).

По крайней мере, на фоне украинских президентов, которые находили свой персональный бизнес по газу, поставкам нефтепродуктов или торговле оружием, Зеленский до сих пор выглядит персонально незапятнанным, хотя в его окружении хватает протежирования бизнес-интересов.

Кроме того, он не отмораживается в вопросе своих обещаний. Он признает, что он что-то не выполнил, и с темы не спрыгивает. Другое дело, что желание решить сложные вопросы простыми методами его сильно подвели. Сегодня даже не Донбасс, а вопрос мира сильно валит его рейтинг.

- А что вы думаете о широком использовании СНБО? Это попытка проводить его собственную линию?

— Это и есть попытка найти меч-кладенец, некое орудие, которое решало бы все проблемы. Но это напоминает сильно действующий препарат, который теряет свою эффективность, когда его слишком часто применяешь, потому что организм приспосабливается. В данном случае Зеленский выступает как продюсер сериала, каждая серия которого получается слабее предыдущей. Это может привести к банальной ситуации, когда зрители могут потребовать вернуть деньги за билет.

- Кстати, как сейчас в обществе относятся к актерскому прошлому Зеленского?

— Как раз сторонники Зеленского отождествляли его с Голобородько. Его электоральное ядро держалось до последнего, но из-за дефицита реальных достижений это ядро потихоньку начало рассыпаться. Да, повального обвала у него нет, он по-прежнему политик с рейтингом №1, но фокус-группы и качественные исследования показывают, что с ядром у Зеленского начинают возникать проблемы.

Олег Неменский: Украина движется к жесткой диктатуре, но диктатором будет уже не Зеленский © РИА Новости, Нина Зотина - А это актерское прошлое ему больше мешает или помогает?

— Помогает, потому что без этого, увы, было бы трудно. В украинской политике слишком много шоу-бизнеса, и как раз требуется талант лицедействовать. По крайней мере, до сегодняшнего дня ему это помогало.

- Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что вопрос о возможном походе Зеленского на второй срок «накручен СМИ», и что еще ничего не решено. Почему в его окружении настороженно к этому относятся?

— Там звучали разные оценки. Об этом, в частности, заявляли «слуги народа». Но у них другая ситуация, им надо показать, что они чем-то могут быть полезны. Потому что 50% рейтинговых проблем Зеленского — это «заслуга» «слуг народа». Там есть целый ряд людей (Третьякова, Безуглая, Милованов), которым иногда лучше жевать, чем говорить. Поэтому «слуги народа» лезут поперек батьки в пекло и начали делать заявления о втором сроке.

В этом смысле Кирилл Тимошенко абсолютно прав. Он представитель той части команды президента, которая пользуется безусловным доверием самого Зеленского. Он у него вроде члена пожарной команды. И как человек практический он прекрасно понимает преждевременность такого рода заявлений в нынешней ситуации.

- К следующим выборам Зеленский будет достойно конкурировать с оппонентами или возникнет какой-нибудь «анти-Зеленский», который одержит разгромную победу во втором туре?

— Проблема Зеленского и «слуг народа» как раз состоит в том, что они потеряли свою фишку «контрсистемности». Феномен 2019 года — это был разгром действующих политических элит, красная карточка со стороны избирателя. Но эту фишку «слуги» и Зеленский за два года утратили. Если появится такая же информационно раскрученная фигура, незапятнанная политикой и коррупцией, для Зеленского наступит кризисная ситуация. Пока же ситуация для него благоприятная, потому что он действует в логике «другие еще хуже».