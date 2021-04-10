«На международном уровне можно сказать, что Зеленский также провалился, так как принял на себя целый ряд очень серьезных обязательств в Париже в конце 2019 года, но не выполнил из них ничего и сейчас довольно жалко выглядит в своих попытках призвать к собранию нового совещания в "нормандском формате" на высшем уровне», — подчеркнул эксперт.
Он отметил, что даже администрация президента США Джо Байдена, на которую в Киеве делался большой расчет, тоже в отношении Украины придерживается очень строгого подхода. Так, по мнению Неменского, телефонный разговор Байдена с Зеленским состоялся только из-за того, что Украина стала накалять ситуацию в Донбассе, демонстрируя тем самым, что «способна доставить мировому сообществу новые неприятности».
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.