Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил ни одного обещания, данного во время нормандского саммита в 2019 году, из-за чего окончательно утратил доверие со стороны международных партнеров. Об этом политолог Олег Неменский сказал в интервью изданию Украина.ру

Зеленский и лидеры «нормандской четвёрки»: о чём говорить? © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Он отметил, что даже администрация президента США Джо Байдена, на которую в Киеве делался большой расчет, тоже в отношении Украины придерживается очень строгого подхода. Так, по мнению Неменского, телефонный разговор Байдена с Зеленским состоялся только из-за того, что Украина стала накалять ситуацию в Донбассе, демонстрируя тем самым, что «способна доставить мировому сообществу новые неприятности».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.