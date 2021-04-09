Телеведущий и историк моды Александр Васильев изучил стиль украинской певицы Софии Ротару и заявил, что знает секрет ее молодости и красоты. К какому выводу он пришел, 9 апреля написала «Комсомольская правда»

«Возраст ее не берет! Я бы сказал, что Ротару вступила в сговор с высшими силами. Она знает секрет вечной молодости. Это единственная из певиц 1970-х годов, которая умудрилась сохранить стройную фигуру и узнаваемые черты лица», — сказал Васильев.

По его мнению, Ротару — «великолепный пример всем женщинам 50+», потому что она умеет выгодно себя подать перед камерой, а также одеваться, причесываться и краситься так, чтобы держать к себе интерес на протяжении многих десятилетий.

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Васильев уверен, что частично секрет успеха Ротару заключается в верности одному стилю и узнаваемому образу, а также в отсутствии вульгарности в одежде.

«Ни разу мы не увидели ни провокационного декольте, ни голых ног. Ротару никогда не выйдет на сцену ни в шортах, ни в мини, как, например, Люба Успенская. София Михайловна просто очень умна. Она знает силу своего шарма и понимает, что ей не надо показывать голые ноги», — констатировал Васильев.