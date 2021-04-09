Косачев отметил, что на этом сосредоточены переговоры президента России с партнерами по нормандскому формату, работа коллег по Контактной группе и, наконец, желание защищать своих граждан и соотечественников от применения военной силы.
«Украинские руководители не справляются. Все действия мирового сообщества по Юго-Востоку Украины должны быть, как и российские, направлены только на одно — предотвратить силовую операцию Киева. Иного пути нет», — написал Косачев в Facebook.
С конца февраля в Донбассе началось обострение военного конфликта, несмотря на договоренности о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки.
Всего начина с 2014 года от боевых действий, по данным ООН, погибли около 13 тысяч человек.