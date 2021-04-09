Мировому сообществу необходимо предотвратить силовую операцию Киева в Донбассе. Об этом вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил 9 апреля в своем аккаунте Facebook

Косачев отметил, что на этом сосредоточены переговоры президента России с партнерами по нормандскому формату, работа коллег по Контактной группе и, наконец, желание защищать своих граждан и соотечественников от применения военной силы.

«Украинские руководители не справляются. Все действия мирового сообщества по Юго-Востоку Украины должны быть, как и российские, направлены только на одно — предотвратить силовую операцию Киева. Иного пути нет», — написал Косачев в Facebook.

Всего начина с 2014 года от боевых действий, по данным ООН, погибли около 13 тысяч человек.